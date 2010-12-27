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Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Сегодня, 20:46
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Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

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Сообщения о его уничтожении появились в американских СМИ еще в августе 2019.

Сына Усамы бен Ладена Хамзу ликвидировали в результате контртеррористической операции США, заявил Дональд Трамп. Его слова процитировали Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома. 

По словам Трампа, операция проводилась в районе Пакистана и Афганистана. Лидер США отметил, что уничтожение Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" (признана в России запрещенной. - Piter.TV) важных лидерских позиций и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки. Мужчина отвечал за планирование и связи с другими террористическими группировками. 

О подробностях операции в Белом доме не сообщили. 

Фото: кадр из записи свадьбы Хамзы
 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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