Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Сообщения о его уничтожении появились в американских СМИ еще в августе 2019.

Сына Усамы бен Ладена Хамзу ликвидировали в результате контртеррористической операции США, заявил Дональд Трамп. Его слова процитировали Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома.

По словам Трампа, операция проводилась в районе Пакистана и Афганистана. Лидер США отметил, что уничтожение Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" (признана в России запрещенной. - Piter.TV) важных лидерских позиций и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки. Мужчина отвечал за планирование и связи с другими террористическими группировками.



О подробностях операции в Белом доме не сообщили.



Фото: кадр из записи свадьбы Хамзы

