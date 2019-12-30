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Эксперт: Зеленский ведет словесную войну со своими согражданами
Сегодня, 21:40
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Эксперт: Зеленский ведет словесную войну со своими согражданами

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Украинский политик считает, что Вторая мировая война произошла из-за сговора "тоталитарных режимов".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на СССР. Слова политика прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Специалисты отметили, что украинский президент ведет словесную войну не столько с Советским Союзом, сколько с той частью своих сограждан, которые считают СССР правой стороной и отмечают день Победы не 8, а 9 мая. 

Во время рабочей поездки в Польшу Зеленский сказал, что демократическим государствам надо объединиться, а "не молчать, как это было в 1939". 

На слова президента Украины отреагировали в Кремле. 

Фото: Владимир Зеленский / Instagram 

Теги: вторая мировая война, зеленский
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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