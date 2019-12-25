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Эксперт: Китай и остальные страны поменялись местами
Сегодня, 20:22
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nadezhda_sib

Эксперт: Китай и остальные страны поменялись местами

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Речь идет об ограничении авиасообщений.

Китай ограничил авиасообщение с другими странами. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что КНР поменялась местами с другими странами. 

Теперь иностранные авиакомпании смогут выполнять не более одного рейса в неделю и только один маршрут. Некоторое время назад, остальной мир наоборот защищался от Китая, чтобы избежать завоза инфекции. 

Специалисты отметили, что Китай ввел ограничение более жесткое, чем на данный момент есть в России в плане полетов в Республику. 

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Фото: pixabay.com 

Теги: авиасообщение, китай, рейсы
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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