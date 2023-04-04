Эксперт упрекнул Владимира Зеленского в попытке следовать за европейскими кураторами, а не держать курс на мир.

Вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе надо прекратить поддерживать официальный рабочий контакт, а также сотрудничать диктатором из киевского режима Владимиром Зеленским, который арестовывает журналистов и представителей оппозиции в своем государстве. Такое мнение высказал публично через социальные сети американский эксперт Майкл Флинн, занимавший в 2017 году пост помощника лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности.

Зеленский ведет себя как диктатор, ввел полное военное положение, арестовывает журналистов и других представителей оппозиции за измену, а мы его поддерживаем. Это должно прекратиться! Майкл Флинн, иностранный аналитик

Специалист прокомментировал также двусторонние российско-американские отношения. Он объяснил, что пока Дональд Трамп и Владимир Путин хотят добиться мира в европейском регионе, их коллега из Украины делает все, что ему говорят политические элиты из Европейского союза.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Майкл Флинн