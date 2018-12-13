Экс-омбудсмен объявил об участии в выборах губернатора Петербурга

Им стал бывший депутат ЗакСа Игорь Михайлов.

Как стало известно Piter.TV, бывший депутат ЗакСа и петербургский омбудсмен Игорь Михайлов заявил об участии в губераторских выборах. Обращение и предвыборная платформа будущего кандидата попала в распоряжение нашего издания.

"Нам хочется жить в городе, в котором мы не "активнутые и противные", а уважаемые люди; в городе, в котором дома принадлежат нам и размер платежей за жилищно-коммунальные услуги устанавливаем тоже мы; в городе, в котором промышленность и бизнес крепко стоят на ногах, а мы имеем рабочие места; в городе, в котором образование заканчивается не дипломом, а трудоустройством; в городе, в котором обучают специалистов, а непросто выдают дипломы; в городе, который может и хочет обеспечить лекарствами всех нуждающихся, а не устраивает из этого наживу" - заявил Михайлов.

Ранее о своих амбициях на предстоящих выборах заявили Владимир Бортко, Михаил Амосов, Борис Вишневский и Красимир Врански. Также в СМИ появлялась информация о том, что об участии думали Оксана Дмитриева, представитель "Коммунистов России" Михаил Машковцев и журналист Максим Шевченко. Выборы в Петербурге состоятся 8 сентября 2019 года.

Фото: Facebook / Михайлов Игорь