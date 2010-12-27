Режиссер Владимир Бортко собрался в губернаторы

Партия КПРФ планирует выдвинуть режиссера "Собачьего сердца" и сериала "Бандисткий Петербург" Владимира Бортко в кандидаты в губернаторы Северной столицы.

Партия КПРФ планирует выдвинуть режиссера "Собачьего сердца" и сериала "Бандисткий Петербург" Владимира Бортко в кандидаты в губернаторы Северной столицы. С соответствующей рекомендацией ыступил пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии Санкт-Петербургского городского отделения партии. Официально кандидатуру народного артиста согласуют с ЦК КПРФ позже. Решение примет региональная конфессия, если руководство партии поддержит однопартийцев Петербурга. Фото: ВКонтакте/СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ