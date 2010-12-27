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Режиссер Владимир Бортко собрался в губернаторы
Сегодня, 18:46
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TretyakovaS

Режиссер Владимир Бортко собрался в губернаторы

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Партия КПРФ планирует выдвинуть режиссера "Собачьего сердца" и сериала "Бандисткий Петербург" Владимира Бортко в кандидаты в губернаторы Северной столицы.

Партия КПРФ планирует выдвинуть режиссера "Собачьего сердца" и сериала "Бандисткий Петербург" Владимира Бортко в кандидаты в губернаторы Северной столицы.

С соответствующей рекомендацией ыступил пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии Санкт-Петербургского городского отделения партии. 

Официально кандидатуру народного артиста согласуют с ЦК КПРФ позже. Решение примет региональная конфессия, если руководство партии поддержит однопартийцев Петербурга. 

Фото: ВКонтакте/СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ

Теги: владимир бортко, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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