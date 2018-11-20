Создатель "Красивого Петербурга" Красимир Врански решил баллотироваться в губернаторы

Общественник опубликовал на своей странице "ВКонтакте" презентационный ролик.

Создатель "Красивого Петербурга" Красимир Врански решил баллотироваться на пост губернатора города на осенних выборах. Об этом он заявил в Удельном парке в ходе акции "Россия не помойка" 3 февраля. На странице общественника "ВКонтакте" появился презентационный ролик.

По словам потенциального кандидата, в городе в настоящее время существует более 80 насущных проблем, для части из которых у него есть решения. У Врански есть уже команда, которую он представит в ближайшее время. В случае победы на выборах эти люди займут места вице-губернаторов и членов правительства.

Я не являюсь согласованным кандидатом, никто из власть имущих и олигархов не стоит за мной. Меня поддерживают обычные горожане, которые хотят жить в лучшем городе. Красимир Врански

Ранее мы писали, что выборы губернатора и муниципалов в Петербурге пройдут в один день.

Видео: ВКонтакте / Красимир Врански