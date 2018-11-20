  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:09
151
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Создатель "Красивого Петербурга" Красимир Врански решил баллотироваться в губернаторы

0 0

Общественник опубликовал на своей странице "ВКонтакте" презентационный ролик.

Создатель "Красивого Петербурга" Красимир Врански решил баллотироваться на пост губернатора города на осенних выборах. Об этом он заявил в Удельном парке в ходе акции "Россия не помойка" 3 февраля. На странице общественника "ВКонтакте" появился презентационный ролик.

По словам потенциального кандидата, в городе в настоящее время существует более 80 насущных проблем, для части из которых у него есть решения. У Врански есть уже команда, которую он представит в ближайшее время. В случае победы на выборах эти люди займут места вице-губернаторов и членов правительства.

Я не являюсь согласованным кандидатом, никто из власть имущих и олигархов не стоит за мной. Меня поддерживают обычные горожане, которые хотят жить в лучшем городе.

Красимир Врански

Ранее мы писали, что выборы губернатора и муниципалов в Петербурге пройдут в один день.

Видео: ВКонтакте / Красимир Врански

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: выборы губернатора петербурга, красивый петербург, красимир врански
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий