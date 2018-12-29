Выборы губернатора и муниципалов в Петербурге пройдут в один день

Новая чиновница в Смольном поделилась с депутатами сведениям о грядущих выборах.

Глава аппарата градоначальника Петербурга Любовь Совершаева рассказала, что в Северной столице намечены выборы губернатора и муниципальных депутатов на один и тот же день. Спикер заявила об этом во время встречи с представителями партии КПРФ днем 22 января.

Чиновница отметила, что организация выборов в разное время не заложена в бюджете Северной столицы. На этот утверждение один из парламентариев ЗакСа уточнил, не выгоднее ли городу перенести выборы на сентябрь, но вопрос остался без ответа.

Фото: Pixabay.com