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Выборы губернатора и муниципалов в Петербурге пройдут в один день
Сегодня, 6:47
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lesjasap

Выборы губернатора и муниципалов в Петербурге пройдут в один день

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Новая чиновница в Смольном поделилась с депутатами сведениям о грядущих выборах.

Глава аппарата градоначальника Петербурга Любовь Совершаева рассказала, что в Северной столице намечены выборы губернатора и муниципальных депутатов на один и тот же день. Спикер заявила об этом во время встречи с представителями партии КПРФ днем 22 января.

Чиновница отметила, что организация выборов в разное время не заложена в бюджете Северной столицы. На этот утверждение один из парламентариев ЗакСа уточнил, не выгоднее ли городу перенести выборы на сентябрь, но вопрос остался без ответа.

Фото: Pixabay.com

Теги: выборы, единый день, любовь совершаева, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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