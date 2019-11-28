Экс-вице-губернатор Петербурга Совершаева записала прощальное обращение

Бывший вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева, заявившая о переходе в полпредство, записала прощальное обращение к коллегам и петербуржцам. Видео с речью Совершаевой появилось на официальном сайте городского правительства.
Совершаева отмечает, что оставляет должность с чувством выполненного долга и готова к не менее трудной и насыщенной работе на другой должности.
Впереди подготовка к выборам в Государственную думу 2021 года и выборным компаниям в регионах СЗФО. Можно сказать, что я возвращаюсь к своей основной деятельности. Я знаю, что буду делать день за днем для стабильного развития северо-запада России.
– сказала Совершаева.
Также политик подчеркнула, что главной задачей для нее по-прежнему остается жизнь Петербурга, его достоинства и проблемы, которые предстоит разрешать.
Место Совершаевой теперь официально займет Валерий Пикалев.
Видео: официальный сайт Смольного
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