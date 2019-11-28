  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:48
74
himif
Код вставки плеера

Экс-вице-губернатор Петербурга Совершаева записала прощальное обращение

0 0

Видео посвящено ее коллегам и жителям города.

Бывший вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева, заявившая о переходе в полпредство, записала прощальное обращение к коллегам и петербуржцам. Видео с речью Совершаевой появилось на официальном сайте городского правительства.

Совершаева отмечает, что оставляет должность с чувством выполненного долга и готова к не менее трудной и насыщенной работе на другой должности.

Впереди подготовка к выборам в Государственную думу 2021 года и выборным компаниям в регионах СЗФО. Можно сказать, что я возвращаюсь к своей основной деятельности. Я знаю, что буду делать день за днем для стабильного развития северо-запада России.

– сказала Совершаева.

Также политик подчеркнула, что главной задачей для нее по-прежнему остается жизнь Петербурга, его достоинства и проблемы, которые предстоит разрешать.

Место Совершаевой теперь официально займет Валерий Пикалев.

Видео: официальный сайт Смольного

 

Теги: любовь совершаева, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии