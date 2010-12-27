Оксана Дмитриева будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Такая информация появилась на официальном сайте главы фракции "Партия Роста".

Депутат ЗакСа, глава фракции "Партия Роста" Оксана Дмитриева заявила, что примет участие в выборах губернатора Петербурга. Такая информация появилась на ее официальном сайте 28 февраля.

Парламентарий уверена, что что при победе на выборах она сможет эффективно управлять городом, несмотря на непростую ситуацию, в которой он сейчас находится.

Также она заявила, что "Партия Роста" будет поддерживать ее кандидатуру и "ни в какие поддавки" она играть не будет. Помимо этого, Дмитриева добавила, что "по всем опросам" у нее самые высокие рейтинги и шансы на победу среди оппозиции.

В сообщении также отмечается, что кандидату необходимо пройти мунципальный фильтр.

Напоминаем, что выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре этого года. Тогда же состоятся муниципальные выборы.

На данный момент о своем желании участвовать в выборах сообщили депутат ЗакСа Борис Вишневский, представитель "Коммунистов России" Михаил Машковцев и журналист Максим Шевченко.

Фото: ЗакС