Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Путин был прав в Мюнхенской речи 2007 года

По мнению министра, с тех пор ситуация в мире обострилась.

Президент России Владимир Путин был прав, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году. Об этом в интервью "РИА Новости" заявила бывшая глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль.

По мнению экс-министра, нынешний уровень дипломатического диалога является следствием отсутствовавшей за последние 15 лет активности, прежде всего, со стороны западных государств.

Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее. Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии

Речь российского лидера на конференции по безопасности 2007 года вызвала особый резонанс. Тогда глава государства резко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов, расширения Североатлантического альянса и однополярность мира. В этом году мероприятие пройдет с 18 по 20 февраля. Путин не планирует принимать участие в конференции.

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Фото: kremlin.ru