Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

В графике президента такой пункт отсутствует, сообщил пресс-секретарь главы РФ.

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В 2022 году данное мероприятие пройдет с 18 по 20 февраля. Предполагается, что его проведут в очном формате. Российский лидер не станет принимать в конференции участие, в графике такой пункт отсутствует, сообщил Песков.

Ежегодная конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 1963. Особый резонанс вызвало выступление Путина на мероприятии в 2007 году. Тогда глава государства резко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов, расширения Североатлантического альянса и однополярность мира.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно сделать все для избежания столкновений с НАТО.

Фото: kremlin.ru