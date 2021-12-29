Медведев: нужно сделать все для избежания столкновений с НАТО

Зампред СБ РФ призвал правительства научиться договариваться.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нужно сделать все для избежания столкновений с НАТО. Таким мнением чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". Он призвал государство сделать все необходимое для того, чтобы не было войны. По мнению специалиста, войны "никто не ищет".

Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

По мнению эксперта, единственной возможность избежать вооруженных столкновений с противниками является путь дипломатии и договора. При этом Медведев уточнил, что существует масса людей, настроенных на спекулирование сведениями по поводу эскалации конфликта. По словам Медведева, что кто-то по незнанию или недомыслию, а кто-то делает это в рамках определенной политической линии.

Медведев: в НАТО не сдержали обещания о непродвижении на восток.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

