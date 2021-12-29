Медведев: в НАТО не сдержали обещания о непродвижении на восток

Зампред СБ рассказал об обещаниях военного альянса.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в НАТО не сдержали обещания о непродвижении на восток. Такой информацией чиновник поделился с пулом журналистов. По версии спикера, сейчас Североатлантический военный альянс придвинулся непосредственно к государственным границам РФ.

Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали. Говорят: "Мы ничего не подписывали". Но такие обещания, такие заверения давались, известно когда и известно кому. Дмитрий Медведев, чиновник РФ

Эксперт напомнил, что на самом деле НАТО обещали руководству СССР не продвигаться на территорию бывшего Советского Союза. Однако это было сделано исключительно в ходе разговоров и приватно, поэтому "ничего не исполнили". Медведев полагает, что сейчас дело не в контрагрументах, а в том, что Россия практически исчерпала границы отступления в вопросе по гарантиям безопасности.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости