Лавров: Столтенберг потерял связь с реальностью

Глава МИД РФ оценил слова генсека о расширении НАТО.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью. Такой позицией министр поделился в рамках комментария слов руководителя о возможном расширении НАТО на восточный фланг Европы. В Москве призвали СМИ не рассматривать слова иностранца всерьез.

Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия не опубликует ответ США по гарантиям, если они попросят.

Фото и видео: Госдума России