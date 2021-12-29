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Лавров: Столтенберг потерял связь с реальностью
Сегодня, 15:33
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Лавров: Столтенберг потерял связь с реальностью

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Глава МИД РФ оценил слова генсека о расширении НАТО.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью. Такой позицией министр поделился в рамках комментария слов руководителя о возможном расширении НАТО на восточный фланг Европы. В Москве призвали СМИ не рассматривать слова иностранца всерьез.

Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия не опубликует ответ США по гарантиям, если они попросят.

Фото и видео: Госдума России

Теги: йенс столтенберг, мид, нато, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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