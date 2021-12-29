Лавров: Столтенберг потерял связь с реальностью

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью. Такой позицией министр поделился в рамках комментария слов руководителя о возможном расширении НАТО на восточный фланг Европы. В Москве призвали СМИ не рассматривать слова иностранца всерьез.
Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: Россия не опубликует ответ США по гарантиям, если они попросят.
Фото и видео: Госдума России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все