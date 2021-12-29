Лавров: Россия не опубликует ответ США по гарантиям, если они попросят

Глава МИД РФ рассказал о том, что дипломаты передадут суть реакции американцев.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва не опубликует американский ответ по гарантиям безопасности, если они попросят. Такими данными с депутатами Государственной Думы поделился министр на правительственном часе в нижней палате парламента. По словам спикера, уже сейчас представители США говорят о том, что не хотят, чтобы их ответ видела общественность.

Ответ непосредственно на наши гарантии, о чем сегодня упоминалось, ожидаем на этой неделе. Есть основания полагать, что на этот раз не подведут и слово свое сдержат. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр уточнил парламентариям, что дипломаты передадут суть американской реакции на отправленные Россией документы и их позицию по происходящему, но при этом не смогут разместить в открытом доступе документ США.

Лавров заявил, что осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков россиянам может помочь бизнес.

Фото и видео: YouTube / Россия 24