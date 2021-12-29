Лавров заявил, что осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков россиянам может помочь бизнес

В МИД РФ рассказали о том, кто заплатит штрафы за российских ученых.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что осужденным гражданам РФ на Шри-Ланке за сбор жуков может помочь бизнес. Такое мнение чиновник высказал на правительственном часе в Государственной Думе. Министр напомнил депутатам о том, что ученые из РФ получили сроки за сбор насекомых за границей, которые оказались реликтовыми. В стране эти насекомые имеют религиозную значимость и им поклоняются. Эту историю спикер счел нестандартной.

Почти полтора года мы добивались их освобождения. Они были приговорены к условному сроку, оштрафованы, и наше предпринимательское сообщество проявило инициативу оплатить штраф. Он не такой значительный. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что судебная инстанция Шри-Ланки приговорила троих россиян к штрафу в размере 2 млн 885 тысяч ланкийских рупий на каждого фигуранта дела. В переводе на российские деньги речь идет об 1 млн 116 тысячах 500 рублях. Ученые не смогут покинуть страну до того момента, пока не выплатят эту сумму.

Лавров: реализация Союзных программ займет два-три года.

Фото и видео: YouTube / Россия 24