Лавров: реализация Союзных программ займет два-три года

В МИД РФ рассказали о сроках реализации 28 совместных программ РФ и Белоруссии.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что реализация 28 программ в рамках Союзного государства займет два-три года. Такой информацией чиновник поделился с депутатами Государственной Думы на правительственном часе. Спикер уточнил, что данное сотрудничество является радикальным шагом в продвижении интеграции РФ и Белоруссии.

Сейчас главный приоритет - это реализовать на практике 28 союзных программ. Я знаю, что мои коллеги активнейшим образом занимаются их воплощением в жизнь. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр напомнил парламентариям, что после реализации программ будет понятен результат работы кабинетов министров по Союзному государству. Спустя 2-3 года можно будет подвести итоги, основываясь на новом материальном базисе, а также подумать о дальнейших шагах. Лавров призвал сделать интеграцию быстрой и сбалансированной, а также учитывать все факторы.

Лавров: Москва примет меры, если США не ответят на предложения по гарантиям безопасности.

Фото и видео: YouTube / Россия 24