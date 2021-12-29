Тарас Чмут назвал основные отставания Киева по вопросам авиации.

На Украине пожаловались на проблемы с беспилотниками Bayraktar. По словам председателя правления местного Милитаристского центра Тараса Чмута, сейчас страна имеет проблемы с работой и использованием дронов турецкого производства. Речь идет о том, что на территории государства отсутствуют подходящие взлетно-посадочные полосы. Этот недочет эксперт заявил как одну из значимых проблем для всей авиации Украины в целом.

Это проблема, с которой мы живем, и которую мы должны решать в любом случае, кроме одного – если мы отказываемся от авиации…Это вопрос ресурса и ресурса стоек. Тарас Чмут, аналитик

Специалист уточнил прессе, что поставленные Киеву Анкарой БПЛА Bayraktar TB2 легче, чем имеющиеся на вооружении воздушные средства. Из-за этого у военных возникли проблемы со стойками. По мнению Чмута, сейчас приходится каждые три рейса взлета-посадки менять стойки шасси, что является трудозатратным процессом и "такой себе историей". При этом для тяжелых турецких беспилотников Akinci подходят исключительно крупные украинские аэродромы. Речь идет об инфраструктурных объектах, рейсы на которых выполняет гражданская авиация. Местные военные аэродромы подходят для данных дронов проходят лишь в теории.

Чмут призвал власти страны усовершенствовать сами взлетно-посадочные полосы на аэродромах ВВС, так как на них сейчас находятся еще советские объекты.

Украина с 10 по 20 февраля проведет учения с применением Bayraktar, Javelin и NLAW.

Фото и видео: YouTube / Мілітарний