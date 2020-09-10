Евгений Мураев выступил с критикой политики президента Владимира Зеленского.

Экс-депутат Верховной Рады заявил о вероятном прекращении существования Украины. Об этом в эфире местного телеканала "Наш" заявил Евгений Мураев. Запись программы опубликована на YouTube-канале. По словам спикера, лидер страны "не понимает, что делает". По мнению бывшего парламентария, Владимир Зеленский может довести Украину до передачи судебной власти в руки иностранных стран, которые в свою очередь создадут "карательную вертикаль".

Страны не будет, земли не будет, ничего не будет Евгений Мураев, экс-депутат Верховной Рады

Политик раскритиковал экономическое развитие, которое предложило украинское правительство. Мураев считает, что государство разграблено, а американцы получили возможность заработать на Украине.

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым.

Видео: YT / НАШ