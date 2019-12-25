На Украине заявили об угрозе потери восьми областей в случае нового майдана. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" рассказа бывший парламентарий Евгений Мураев. Политик заметил, что принятые в 2014 году реформы ликвидировали институты власти. Он считает, что в список "уничтоженных структур" вошла правоохранительная система.
У нас восемь областей в зоне риска
Евгений Мураев, экс-депутат Верховной Рады
Политик добавил, что если на Украине начнутся общественные волнения, то полиция не сможет противостоять гражданскому населению. В этом случае соседние государства смогут занять территории, которые считают исконно своими.
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым.
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