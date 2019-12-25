Страна может лишиться территорий в случае нового майдана.

На Украине заявили об угрозе потери восьми областей в случае нового майдана. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" рассказа бывший парламентарий Евгений Мураев. Политик заметил, что принятые в 2014 году реформы ликвидировали институты власти. Он считает, что в список "уничтоженных структур" вошла правоохранительная система.

У нас восемь областей в зоне риска Евгений Мураев, экс-депутат Верховной Рады

Политик добавил, что если на Украине начнутся общественные волнения, то полиция не сможет противостоять гражданскому населению. В этом случае соседние государства смогут занять территории, которые считают исконно своими.

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым.