Евгений Мураев рассказал, кто "спасет" украинских радикалов.

Экс-депутат Верховной Рады рассказал о плане по разделу Украины. В эфире местного телеканала "НАШ" Евгений Мураев оценил мобилизацию радикально настроенного населения внутри государства. Он уточнил, что эти элементы начинают сбиваться в опасные группы, которые в свою очередь могут использовать внешние силы для раскачки общества. Политик не исключил, что это произойдет в Киеве уже осенью текущего года.

Я не хочу никого пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. Играть будут правым полем. В случае глобального противостояния нас "спасут" все. Поляки "спасут" Галичину, венгры "спасут" Закарпатье, румыны "спасут" Бессарабию и Буковину. Евгений Мураев, экс-депутат Украины

Бывший парламентарий объяснил, что радикалы на Украине финансируются за счет международного фонда "Возрождение". В этом вопросе также принимает участие экс-президент Петр Порошенко. Мураев обвинил Владимира Зеленского в "детском мышлении" по данной проблеме.

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Фото и видео: YouTube / НАШ