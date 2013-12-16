Евгений Мураев оценил влияние США и МВФ на Киев.

На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной. В эфире местного телеканала "НАШ" бывший парламентарий из Верховной Рады Евгений Мураев заявил журналистам, что Вашингтон может пойти на серьезные меры в случае конфликта с Владимиром Зеленским. Эксперт напомнил, что США имеют влиятельный парламент, правительство, Национальный банк и правоохранительную систему.

У них есть САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАБУ, антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих "иностранных экспертов", которые формируют наши институты власти. Евгений Мураев, украинский политик

Бывший депутат рассказал, что также Украина находится в зависимости от денег Международного валютного фонда. Он уточнил, что если инвесторы Киева выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, в этом случае страну ждет мгновенный дефолт. Мураев полагает, что тогда пенсии на Украине будут не более четырех долларов, что приведет к массовым протестам. При этом также вырастут цены практически на все категории товаров.

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Видео: YouTube / НАШ

