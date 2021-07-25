На Украине рассказали о "прозрении" Зеленского в отношении Евросоюза

Киеву следует пересмотреть экономическое сотрудничество с ЕС, считает Евгений Мураев.

Глава Украины Владимир Зеленский "начал прозревать" в ситуации с реальным отношением Запада к стране. Об этом в интервью телевизионному каналу "НАШ" заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

По его мнению, Киеву следует пересмотреть экономическое сотрудничество с Европейским союзом. Мураев считает, что Украина "обнажила" свой рынок и "погубила" экспорт.

Нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет. Евгений Мураев, экс-депутат Верховной Рады

По словам бывшего депутата парламента, ЕС не сможет "прокормить" Украину из-за собственных внутренних проблем, на которые уходит довольно много средств и сил.

Ранее в Киеве назвали главную проблему страны после запуска "Северного потока - 2".

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