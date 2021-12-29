В качестве потенциального лидера Великобритания рассматривает экс-депутата Рады Евгения Мураева.

Кремль намерен привести к власти на Украине пророссийские силы. Это следует из заявления министерства иностранных дел Великобритании, опубликованного на официальном сайте ведомства.

В качестве потенциального лидера этих сил Великобритания рассматривает бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева. В МИД считают, что вопрос о его "назначении" рассматривается российскими властями в рамках "вторжения и оккупации" Украины.

У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство намерено посадить пророссийского лидера в Киеве <…> В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев. из заявления МИД Великобритании

Кроме того, в британском внешнеполитическом ведомстве обвинили спецслужбы РФ в связях с бывшими украинскими политиками. В их числе вице-премьер Украины в 2012-2014 Сергей Арбузов, экс-замглавы СНБО Украины Владимир Сивкович и другие. Утверждается, что некоторые их перечисленных лиц имеют контакты с российской разведкой и принимают участие в планировании "нападения на Украину".

Отметим, что Евгений Мураев находится в списке российских санкции с 2018 года.

Ранее украинский генерал заявил об "ультиматуме" Зеленского согражданам.

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