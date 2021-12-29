Украинский генерал заявил об "ультиматуме" Зеленского согражданам

Геннадий Москаль объяснил, зачем Украине нужна российская угроза.

Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль заявил об "ультиматуме" президента Владимира Зеленского согражданам. В эфире местного телеканала "НАШ" военный эксперт уточнил, что власти могут использовать якобы существующую гипотетическую угрозу нападения и войны с РФ как повод не выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям. С этим решением аналитик связывает нагнетание паники с страха среди населения.

У Зеленского могут заехать шарики за ролики, и он может сказать: "Дорогие украинцы, выбирайте: или российские войска входят на территорию Украины, а у нас же и сил нет, и техники, и денег, и как мы будем обороняться; или выполняем Минские соглашения. Геннадий Москаль, представитель ВСУ

Специалист допустил такое развитие ситуации, при котором действующий глава государства будет вынужден идти на подобные шаги, так как его начнут душить со всех сторон. В частности, речь пойдет о принуждении Киева к выполнению Минских соглашений по Донбассу.

Украинский генерал заметил признак надвигающейся трагедии.

Фото: YouTube / НАШ

