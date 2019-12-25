Украинский генерал заметил признак надвигающейся трагедии

Геннадий Москаль оценил состояние украинских АЭС.

Украинский генерал-лейтенант МВД в отставке заметил признак надвигающейся трагедии. Таким мнением Геннадий Москаль поделился с местными журналистами из Четвертого канала. Спикер уточнил, что киевская атомная энергетика находится в опасности.

Надо свечку поставить за то, чтобы …. не взорвалось, потому что все — старье. Геннадий Москаль, украинский эксперт

Гость программы объяснил телеканалу, что украинские энергоблоки на Атомных электростанциях работают с большой загрузкой. Еще в начале ноября глава министерства по энергетике Герман Галущенко заявлял, что Киев обеспечен ядерным топливом на полтора года вперед. Аналитики беспокоятся не о большой загрузке объектов, а о том, что Киев принял решение использовать американское топливо Westinghouse. Эксперты уточнили, что местные АЭС были построены по советским проектам.

На Украине назвали способ победить в войне с РФ.

Фото: YouTube / НАШ

