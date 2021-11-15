На Украине назвали способ победить в войне с РФ

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как можно победить в войне с Россией. Он поделился своим мнением в эфире телевизионного канала "Киев".
Экс-дипломат дал совет Вооруженным силам страны опираться на боевой опыт Украинской повстанческой армии*, которая воевала на стороне Третьего рейха во время Второй мировой войны.
На каждый танк или самолет есть ракета, или есть подразделения, которые могут действовать по-партизански.
Павел Климкин, экс-глава МИД Украины
По словам бывшего министра, Киев должен противопоставить российским танкам "людей, их боевой дух и креатив".
Ранее бывший глава закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль перечислил регионы Украины, которые могут войти в состав РФ. По его мнению, в перечисленных субъектах страны сильны "пророссийские настроения", однако Киев это отрицает.
Видео: Youtube/Телеканал Київ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все