Украинский экс-генерал перечислил регионы, которые могут войти в состав РФ

Геннадий Москаль назвал пять областей страны, в которых, по его мнению, сильны "пророссийские настроения".

Украинский экс-генерал милиции, бывший глава закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль перечислил регионы страны, которые могут войти в состав РФ. Своим мнением он поделился в эфире телевизионного канала "Украина 24".

По словам Москаля, под угрозой вхождения в состав России находятся пять субъектов Украины.

Под угрозой проекта "Новороссия", который разрабатывал [Владислав] Сурков, и якобы он снова вернулся под крыло [Владимира] Путина, и господин [Дмитрий] Козак, - Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области. Геннадий Москаль, экс-глава закарпатской областной государственной администрации

Москаль считает, именно в этих регионах сильны "пророссийские настроения". Он отметил, в настоящее время Киев заявляет, что в перечисленных субъектах страны "все хорошо, все спокойно", однако сказанное не соответствует реальности.

Ранее в Верховной раде усомнились в адекватности президента Украины Владимира Зеленского.

Видео: Youtube/Украина 24