Мураев после санкций против канала "НАШ" перешел к угрозам в адрес Зеленского

Украинский политик заявил, что будет бороться за телеканал "НАШ".

Украинский политик, бывший депутат Верховной Рады и глава местного телеканала "НАШ" Евгений Мураев после введенных Киевом санкций против канала "НАШ" перешел к угрозам в адрес президента Владимира Зеленского. Он пообещал стать "приговором" для действующей власти в стране. Об этом спикер упомянул во время митинга, состоявшегося вечером 11 февраля в Харькове.

Владимир Александрович, это твоя последняя ошибка. И мы точно станем твоим приговором…Мы будем бороться за канал, за себя, за вас, за свою страну…Это не санкции, это преступление. Будет приговор. Евгений Мураев, экс-депутат Украины

Напомним, что британская разведка считает евгения Мураева вероятным ставленником Кремля на Украине. По словам Мураева, решение о введенных ограничениях против телеканала было принято еще до заседания СНБО и публикации соответствующего указа президента. В настоящее время СМИ отключено от спутникового сигнала, кабельных сетей и всех цифровых платформ. Глава канала опроверг все возможные связи с офшорами.

Напомним, что вечером 11 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел максимальные санкции против местных компаний "Наша Прага", "Наш 24", "НАШ 365. Фирма Demosena Investments Ltd, владеющая телеканалом, зарегистрирована на Кипре. Санкции в ее отношении внедрены на следующие пять лет.

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Фото и видео: YouTube / НАШ 3.0

