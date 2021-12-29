Экс-депутат Рады Мураев рассказал, как "подставили" МИД Великобритании

Политика ранее назвали потенциальным лидером "пророссийских сил" на Украине.

Британское внешнеполитическое ведомство "подставил" человек "не в теме". Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телевизионного канала Channel 4.

Накануне МИД Великобритании опубликовал заявление о том, что Кремль намерен привести к власти на Украине пророссийские силы. В качестве потенциального лидера этих сил ведомство считает Мураева, вопрос о "назначении" которого рассматривается российскими властями в рамках "вторжения и оккупации" этой страны..

Кто-то неглубоко в теме подсунул эти бумаги. Я буду доказывать свое право в суде, чтобы все понимали, чем руководствуется МИД Великобритании, тиражируя подобные фейки. Евгений Мураев, экс-депутат Верховной Рады

Отметим, что Евгений Мураев находится в списке российских санкции с 2018 года.

Ранее заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон применит санкции против РФ, если она попробует создать "марионеточный режим" на Украине.

Видео: Youtube/Channel 4 News