Она отметила, что НАТО следует увеличить свое присутствие в регионе.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку. Об этом она рассказала в интервью Welt.

По словам Трасс, если Украина не одержит победу, то последствия для Европы будут очень серьезными. Она считает, что Запад должен поддерживать Киев, а не искать мирное урегулирование.

Также глава британского МИД отметила, что НАТО следует увеличить свое присутствие в регионе в ответ на ситуацию вокруг Украины.

Ранее Трасс сообщила, что Британия начнет отправлять нелегальных мигрантов в Руанду

Видео: patimes.com