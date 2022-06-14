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Трасс: Британия начнет отправлять нелегальных мигрантов в Руанду

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Первый рейс с мигрантами вылетит 14 июня.

Великоритания начнет отправлять нелегальных мигрантов в Руанду. Об этом сообщила глава МИД королевства Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.

По ее словам, первый рейс с незаконными мигрантами вылетит в Руанду во вторник, 14 июня. Трасс не уточнила количество человек, которые будут высланы из Британии.

Мы установим правило, которое нарушит отвратительную бизнес-модель контрабандистов людьми.

Лиз Трасс, глава МИД Великобритании

Ранее мы сообщали, что Британия будет использовать любые дипломатические каналы для освобождения наемников в ДНР.

Видео: YouTube / Sky News

 

Теги: лиз трасс, мигранты, мид великобритании, руанда
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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