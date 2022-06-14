Трасс: Британия начнет отправлять нелегальных мигрантов в Руанду

Великоритания начнет отправлять нелегальных мигрантов в Руанду. Об этом сообщила глава МИД королевства Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.
По ее словам, первый рейс с незаконными мигрантами вылетит в Руанду во вторник, 14 июня. Трасс не уточнила количество человек, которые будут высланы из Британии.
Мы установим правило, которое нарушит отвратительную бизнес-модель контрабандистов людьми.
Лиз Трасс, глава МИД Великобритании
Ранее мы сообщали, что Британия будет использовать любые дипломатические каналы для освобождения наемников в ДНР.
Видео: YouTube / Sky News
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