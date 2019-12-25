Британия будет использовать любые дипломатические каналы для освобождения наемников в ДНР

Робин Уокер рассказал о позиции Лондона.

Великобритания будет использовать любые дипломатические каналы для освобождения наемников в Донецкой народной республике. Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранцев, воевавших на Донбассе за Киев, к смертной казни. В регионе это наказание осуществляется через расстрел. В эфире телеканала Sky News заместитель министра по образованию Робин Уокер прокомментировал ситуацию с осужденными Sky News Шоном Пиннером и Эйденом Аслином.

Глава МИД ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Робин Уокер, британский министр

По мнению чиновника, у властей ДНР нет никаких оснований для судебного преследования британских граждан. Власти региона чиновник назвал "бутафорским правительством", а полномочия чиновников не признаются Лондоном. На Аслина и Пиннера Британия надеется наложить статус военнопленных. При этом Уокер не стал говорить о возможных контактах Элизабет Трасс с послом РФ в Британии Андреем Келиным.

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Фото и видео: Sky News