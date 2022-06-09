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Минобороны РФ: российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР

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За сутки было обнаружено и уничтожено 126 взрывных устройств.

Российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР.  Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Инженерные подразделения ВС РФ трудятся в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое. По словам Конашенкова, за сутки было обнаружено и уничтожено 126 взрывных устройств, установленных украинскими националистами. В их числе были 54 противотанковые мины.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили центр ВСУ, в котором проходили подготовку иностранные наемники.

Видео: Минобороны России

Теги: днр, игорь конашенков, минобороны россии, парк, разминирование, саперы
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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