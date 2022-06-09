Минобороны РФ: российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР

За сутки было обнаружено и уничтожено 126 взрывных устройств.

Российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Инженерные подразделения ВС РФ трудятся в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое. По словам Конашенкова, за сутки было обнаружено и уничтожено 126 взрывных устройств, установленных украинскими националистами. В их числе были 54 противотанковые мины.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили центр ВСУ, в котором проходили подготовку иностранные наемники.

Видео: Минобороны России