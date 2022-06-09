ВС РФ уничтожили центр ВСУ, в котором проходили подготовку иностранные наемники

Игорь Конашенков рассказал об ударе по военному объекту в Житомирской области.

Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидировали на территории Житомирской области учебный центр с иностранными наемниками. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 9 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель Минобороны России пояснил, что также высокоточными ракетами воздушного базирования за последние сутки в рамках специальной военной операции на Украине поражены два пункта управления, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", находящийся около населенного пункта Раздоловка в Донецкой Народной Республики; склад боеприпасов, расположенный в районе Парасковиевка Луганской Народной Республики. ВКС РФ ликвидировала 23 района сосредоточения живой силы противника и боевой техники.

ВС России уничтожили более 320 украинских националистов в Запорожье.

Фото и видео: Минобороны России

