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ВС РФ уничтожили центр ВСУ, в котором проходили подготовку иностранные наемники

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Игорь Конашенков рассказал об ударе по военному объекту в Житомирской области.

Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидировали на территории Житомирской области учебный центр с иностранными наемниками. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 9 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. 

В районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель Минобороны России пояснил, что также высокоточными ракетами воздушного базирования за последние сутки в рамках специальной военной операции на Украине поражены два пункта управления, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", находящийся около населенного пункта Раздоловка в Донецкой Народной Республики; склад боеприпасов, расположенный в районе Парасковиевка Луганской Народной Республики.  ВКС РФ ликвидировала 23 района сосредоточения живой силы противника и боевой техники.

ВС России уничтожили более 320 украинских националистов в Запорожье.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, днр, житомир, игорь конашенков, минобороны, наемники, ученый центр
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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