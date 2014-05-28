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ВС России уничтожили более 320 украинских националистов в Запорожье

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации живой силы в Запорожской области.

Вооруженные силы России уничтожили более 320 украинских националистов в Запорожской области. Соответствующей информацией поделился в рамках регулярного утреннего брифинга от 8 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. По данным генерал-майора, миссия выполнялась подразделениями артиллерии и ракетными батареями.

В результате ударов уничтожено: более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области, девять единиц бронетехники.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт также объяснил, что российская артиллерия нанесла поражающие удары по трем установкам реактивных систем залпового огня "Град", 15 единицам артиллерии и минометам противника, 14 транспортным средствам, боевым машинам от  зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", расположены  в районе Шелкоплясы , а также по "Оса-АКМ" в Верхняя Роганка Харьковской области.

МО РФ: средства ПВО России перехватили три ракеты "Точка-У" в Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: запорожье, игорь конашенков, минобороны, националисты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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