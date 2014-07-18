МО РФ: средства ПВО России перехватили три ракеты "Точка-У" в Херсонской области

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО по противодействию ракетам ВСУ.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что средства противовоздушной обороны перехватили три ракеты комплекса "Точка-У", установленных противников в Херсонской области. Также Вооруженные силы России ликвидировали в рамках специальной военной операции за последние сутки в регионе пять реактивных снарядов (от РСЗО) "Смерч". Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках регулярного утреннего брифинга от 8 июня официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Перехвачены три ракеты оперативно-тактического комплекса "Точка-У" и пять реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в районе Чернобаевки Херсонской области. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что российскими системами ПВО сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Объекты поражены над территориями таких населенных пунктов как Донецк, Рубцы, Лозовое, Краснореченское, Коровий Яр, Пески-Радьковские, находящихся в ДНР, а также в Изюме и Дергачах Харьковской области и Чернобаевке Херсонской области.

МО РФ: средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8.

Фото и видео: Минобороны России

