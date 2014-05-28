МО РФ: средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8

Игорь Конашенков рассказал о работе систем противовоздушной обороны в борьбе с авиацией и БПЛА противника.

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских боевых самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8 противника за последние сутки, проведенные в рамках специальной военной операции. Такие сведения предоставил на регулярном утреннем брифинге с журналистами от 8 июня официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор добавил, что также системы ПВО сбили в воздушном пространстве 11 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Белая Криница Николаевской области. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Известно, что ликвидированные дронов находились на территории Донецкой народной республики, в Херсонской и Харьковских областях. Также подразделения ПВО России перехватили три ракеты комплекса "Точка-У" и пять реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) "Смерч".

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Фото и видео: Минобороны России

