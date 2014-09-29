Игорь Конашенков заметил, что противник несет серьезные потери в живой силе.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что потери Вооруженных сил Украины в ходе освобождения армией РФ Святогорска составили более 300 националистов. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга от 8 июня. Генерал-майор добавил, что сторона противника несет значительный ущерб в живой силе в ходе проведения специальной операции.

Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боёв потери украинских войск составили более 300 националистов. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Также представитель Минобороны России рассказал о ликвидации в ходе наступления ВС РФ шести украинских танков, 15 боевых бронированных машин, 36 единиц полевой артиллерии и минометов, четырех установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и более 20 специальных транспортных средств противника.

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Фото и видео: Минобороны России

