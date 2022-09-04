Глава Шотландии: Трасс на посту премьера может стать катастрофой для Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на посту премьера может стать катастрофой для страны. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в эфире Sky News.
В понедельник, 5 сентября, станут известны результаты голосования последнего тура выборов на пост британского премьера. По мнению Стерджен, предвыборная кампания Трасс проходила с учетом приоритетов отдельных членов консервативной партии.
Давайте надеяться, что этого не произойдет, потому что это очень сложное время для Великобритании. Нам нужно очень серьезное и сознательное руководство.
Никола Стерджен, первый министр Шотландии
Ранее Трасс предупредила, что энергетический кризис в Британии будет длиться несколько лет.
Видео: YouTube / Sky News
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