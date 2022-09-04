Глава Шотландии: Трасс на посту премьера может стать катастрофой для Британии

По ее словам, стране нужно серьезное и сознательное руководство.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на посту премьера может стать катастрофой для страны. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в эфире Sky News.

В понедельник, 5 сентября, станут известны результаты голосования последнего тура выборов на пост британского премьера. По мнению Стерджен, предвыборная кампания Трасс проходила с учетом приоритетов отдельных членов консервативной партии.

Давайте надеяться, что этого не произойдет, потому что это очень сложное время для Великобритании. Нам нужно очень серьезное и сознательное руководство. Никола Стерджен, первый министр Шотландии

Ранее Трасс предупредила, что энергетический кризис в Британии будет длиться несколько лет.

Видео: YouTube / Sky News