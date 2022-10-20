Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании

Политик останется на своем посту, пока не будет избран ее преемник.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку. Об этом она сообщила журналистам во время выступления на Даунинг-стрит.

Трасс отметила, что не может в нынешней ситуации справляться с обязанностями главы британского правительства. Она отметила, что уже сообщила о своем решении королю Карлу III.

Также политик добавила, что останется на своем посту, пока не будет избран ее преемник. Выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе.

Ранее мы сообщали, что Байден раскритиковал план Трасс по поддержке экономики Британии.

Видео: Telegram / СМОТРИ