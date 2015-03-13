Байден раскритиковал план Трасс по поддержке экономики Британии

По словам американского лидера, он был не единственным, кто считает план британского премьера ошибкой.

Президент США Джо Байден раскритиковал план премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по поддержке экономики страны. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

По словам американского лидера, он был не единственным, кто считает план британского премьера ошибкой. Он подчеркнул, что результат инициативы Трасс оказался "предсказуемым".

Отметим, что британское правительство подвергли критике из-за нового плана поддержки экономики, направленный на масштабное снижение налогов. После того, как его представили в парламенте, в стране упал курс фунта.

Ранее Байден заявил, что в Иране будут долго продолжаться протесты.

Фото: marca.com