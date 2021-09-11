Байден считает, что в Иране будут долго продолжаться протесты

Глава США оценил тре6ования граждан Ирана уважать их основные права.

Американский президент Джо Байден полагает, что массовые протесты в Иране не будут утихать в течение продолжительного времени. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед жителями штата Калифорния. Политик отметил, что в Вашингтоне чиновники выступают против применения насилия со стороны иранских властей в отношении митингующих активистов, представителей гражданского общества, учителей, женщин, студентов и других.

Мы поддерживаем граждан и храбрых женщин Ирана. По-настоящему/ И у мужчин, и у женщин должна быть свобода слова и свобода собраний. Джо Байден, президент США

Эксперт напомнил американцам о том, что женщины по всему миру подвергаются различным гонениям. Американский лидер добавил, что никто в мире не должен говорить женщинам о том, что им следует носить. Он призвал власти Ирана остановить насилие в отношении собственного населения. Джо Байден рассказал, что гибель Махсы Амини была тем фактором, из-за которого "пробудилось в Иране нечто".

Байден во время выступления по ошибке сообщил о смерти своего сына в Ираке.

Фото и видео: Белый дом