Байден во время выступления по ошибке сообщил о смерти своего сына в Ираке

Президент США перепутал причину смерти своего сына.

Американский президент Джо Байден во время выступления в американском штате Колорадо ошибочно сказал, что один из его сыновей "расстался с жизнью в Ираке", когда на самом деле это произошло из-за онкологического заболевания в 2015 году. На инцидент обратили внимание местные журналисты. Политик говорил о том, что в Колорадо проводилась боевая подготовка военнослужащих, которые принимали участие во Второй мировой войне, выступали против фашистской Германии.

Только представьте. Я говорю это искренне. Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду, медаль за выдающуюся службу и расстался с жизнью в Ираке. Джо Байден, президент США

Известно, что на самом деле старший сын действующего лидера Белого дома Бо Байден в 2008-2009 годах служил в Ираке. Он скончался в возрасте 46 лет от рака мозга после госпитализации в США.

Байден заявил, что не готов обсуждать контроль над бывшими частями Украины.

Фото и видео: Белый дом