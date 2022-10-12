Американский президент Джо Байден заявил, что не готов обсуждать контроль над бывшими частями Украины, как и сохранение власти Москвы над новыми, вошедшими по результатам референдумов в Донецкой и Луганской народной республиках, Запорожской и Херсонской областях, регионами и территориями.
Наша позиция, я обсуждал это с "семеркой": ничего об Украине без Украины. Так что я, как и кто-либо другой, не готов обсуждать с Россией их продолжающееся присутствие на Украине, сохранение какой-нибудь части Украины.
Джо Байден, президент США
Байден заявил, что горд сыном, которому грозят обвинения.
Фото и видео: YouTube / CNN
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