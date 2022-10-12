Глава США рассказал о соглашении по Украине со странами G7.

Американский президент Джо Байден заявил, что не готов обсуждать контроль над бывшими частями Украины, как и сохранение власти Москвы над новыми, вошедшими по результатам референдумов в Донецкой и Луганской народной республиках, Запорожской и Херсонской областях, регионами и территориями.

Наша позиция, я обсуждал это с "семеркой": ничего об Украине без Украины. Так что я, как и кто-либо другой, не готов обсуждать с Россией их продолжающееся присутствие на Украине, сохранение какой-нибудь части Украины. Джо Байден, президент США

Байден заявил, что горд сыном, которому грозят обвинения.

Фото и видео: YouTube / CNN