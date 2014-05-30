Байден заявил, что горд сыном, которому грозят обвинения

Глава США рассказал, что Хантеру удалось побороть наркотическую зависимость.

Американский президент Джо Байден заявил, что горд сыном Хантером Байденом, которому грозят обвинения по вопросу наркотической зависимости. Молодой человек скрыл такую зависимость, когда покупал вооружение. Об этом главу государства спросил журналист с местного телеканала CNN. Политик добавил, что ему ничего не было известно об этой истории с пистолетом, но он полностью доверяет своему ребенку. Джо Байден добавил, что Хантер находится на праведном пути уже несколько лет.

Это история про оружие. Я ничего про это не знал. Похоже, что, когда он подавал заявку на приобретение пистолета, случилось так, что... вас спрашивают, на наркотиках ли вы или употребляете наркотики. Он ответил, что нет. И он написал про это "нет" в своей книге". Джо Байден, президент США

В CNN заметили, что государственные прокуроры и следователи уверены в достаточности доказательной базы для предъявления обвинений Хантеру Байдену. При этом решение остается за представителем штата Делавэр Дэвидом Вайсом. Предположительно, решение чиновник примет после ноябрьских выборов в Конгресс США. Джо Байден заметил, что Хантеру удалось преодолеть зависимость, хотя изначально он и подсел на запрещенные вещества, как это бывает в многих семьях.

Байден допустил незначительную рецессию в экономике США.

Фото и видео: YouTube / CNN