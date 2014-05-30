Глава США считает, что много сделал на должности президента в Белом доме.

Американский президент Джо Байден допустил незначительную рецессию в экономической системе США. Об этом глава государства рассказал журналисту с местного телеканала CNN. Политик не исключил, что стране придется столкнуться с незначительными трудностями, однако этот вопрос не будет иметь серьезного характера последствий.

Я не думаю, что произойдет рецессия. Если так случится, это будет очень незначительная рецессия. Джо Байден, президент США

Также авторы из издания The Washington Post уточнили, что лидер белого дома призвал украинского коллегу Владимира Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона. В статье корреспонденты сослались на экс-представителя администрации США.

Байден решит с участием в президентской гонке после выборов в конгресс.

Фото и видео: YouTube / CNN