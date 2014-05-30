Глава США уверен, что снова победить Дональда Трампа.

Американский президент Джо Байден решит с участием в президентской гонке после выборов в Конгресс, которые состоятся уже в ноябре 2022 года. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью для местного телеканала CNN. Политик выразил уверенность в том, что снова сможет победить своего оппонента из Республиканской партии Дональда Трампа.

Я хочу увязать это с промежуточными выборами. Когда они закончатся в ноябре, я займусь этим. Джо Байден, президент США

Напомним, что ранее глава действующей администрации Белого дома говорил о том, что баллотироваться на второй президентский срок он собирается, но окончательного решения все еще не принял. В ноябре ему исполнится 80 лет. Джо Байден уточнил, что этот возраст не помешает ему работать и выполнять возложенные на него обязанности. Байден похвастался, что смог добиться за первую половину срока в администрации США больших успехов, чем его предшественники.

Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за сокращение нефтедобычи.

Фото и видео: YouTube / CNN