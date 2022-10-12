Глава США не стал раскрывать конкретные детали реакции властей на "пролоббированное решение" ОПЕК+.

Американский президент Джо Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за сокращение нефтедобычи, решение о которое приняли страны ОПЕК+ с ноября 2022 года. Информацией глава государства поделился с журналистами местного телеканала CNN. По словам лидера Белого дома, руководство саудитов ожидают определенные последствия из-за пролоббированного постановления. Однако о конкретных мерах воздействия в Вашингтоне отказались говорить. Политик пояснил, что администрация планирует действовать совместно с Конгрессом, когда тот возобновит свою работу.

Будут некоторые последствия за то, что они сделали вместе с Россией. Я не буду говорить о том, что я рассматриваю и имею в виду, но последствия будут. Джо Байден, президент США

Напомним, что еще на прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии коронавируса в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки. Они также продлили энергетическую сделку до конца 2023 года.

Байден назвал Путина "рациональным лидером".

Фото и видео: YouTube / CNN